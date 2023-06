Teilen

PFUNGSTADT – Wegen Kanalarbeiten im Büchnerweg fährt die Linie P von Montag (19.06.) an bis einschließlich 21. Juli 2023 in Richtung Pfungstadt Bahnhof eine Umleitung. Die Haltestelle „Christian-Stock-Straße“ ist in diese Fahrtrichtung in die Odenwaldstraße auf Höhe der Hausnummer 4 verlegt.