B47 / Höhe Bürstadt-Riedrode: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten und einem Schwerverletzten

Teilen

Am Mittwoch (14.06.23) meldete kurz vor 22:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen einen schweren Verkehrsunfall auf der B 47 in Höhe Bürstadt-Riedrode.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen sind zwei PKW aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Der 43-jährige Fahrer aus Lampertheim, der in Richtung Bensheim unterwegs war, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des in Gegenrichtung gefahrenen PKW, ein 42-jährige Bürstädter, wurde ebenfalls tödlich verletzt. Sein 36-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Bürstadt, kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ist ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen worden. Wegen der unübersichtlichen Situation bei Eintreffen der Einsatzkräfte unterstützte der Polizeihubschrauber bei der Suche nach möglichen weiteren Verletzten. Weitere Personen wurden nicht gefunden. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen