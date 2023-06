Falscher Handwerker entwendet Schmuck – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Mit der Geschichte ein Handwerker zu sein, beauftragt, aufgrund eines Wasserschadens Wohnungen zu überprüfen, hat sich ein noch unbekannter Mann am Samstag (10.06.23) in Darmstadt Zugang zu einer Wohnung verschafft. Gegen 20.45 Uhr hatte der Täter bei einer 82-jährigen Mieterin eines Mehrfamilienhauses im Albinmüllerweg geklingelt und vorgegeben von der Hausverwaltung geschickt worden zu sein. Im guten Glauben gewährte die Dame dem Kriminellen Einlass in ihre Räume. Dort entwendete er ersten Erkenntnissen zufolge in einem unbeobachteten Moment Schmuck im Wert von mehr als 3000 Euro. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Als die Seniorin den Diebstahl im Nachgang bemerkte, informierte sie die Polizei.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr eingrenzt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen und fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben oder bei wem hat der noch Unbekannte möglicherweise auch geklingelt?

Zu seiner Beschreibung ist derzeit bekannt, dass es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur handelte. Zum Zeitpunkt des Geschehens trug er eine dunkle Hose, eine Basecap und einen schwarzen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen