Ober-Beerbach: Rennradfahrer schwer verletzt

Teilen

Am Sonntag (04.06.23), um 12:30 Uhr, kam es auf der Erbacher Straße im Seeheimer Ortsteil Ober-Beerbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Wiesbaden die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rennradfahrer zu Fall und stürzte auf den Bürgersteig. Durch den Sturz erlitt der Rennradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen.

Durch Notärztin und Rettungsdienst wurde der Gestürzte noch an der Unfallörtlichkeit medizinisch erstversorgt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Erbacher Straße kurzzeitig voll gesperrt. Personen die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter Telefon 06157 9509-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen