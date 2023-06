Exhibitionist am Badesee – Polizei sucht wichtige Zeugin

Teilen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des Exhibitionismus, suchen die Kriminalbeamten des Kommissariats 10 eine für das Verfahren wichtige Augenzeugin.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall bereits am Montag (08.05.23) an dem Badesee Prinz Grube von Hessen. Gegen 16.30 Uhr soll sich dort ein 46-jähriger Tatverdächtige auf unsittliche Art und Weise mehreren Besucherinnen gezeigt haben. Darunter einer etwa 55 Jahre alten und circa 1,70 Meter großen Frau, die dort mit ihrem Fahrrad und in Begleitung eines „kleinen schwarzen Hundes“ unterwegs war. Sie hatte dunkelbraune, schulterlange Haare zum Zopf gebunden und trug eine dunkle Hose. Als auffällig wurden ihre regenbogenfarbenen Schnürsenkel beschrieben. Dank ihres Hinweises und der Beschreibung konnte die Stadtpolizei und die hinzueilenden Streifenbeamten den verdächtigen Mann noch in Tatortnähe stellen. Er erhielt einen Platzverweis und ein Verfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang und für den Fortgang der Ermittlungen, wird die Zeugin gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 (Rufnummer 06151/9690), in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen