Kindervorlesung: „Unterschiedliches Leben Stadt-Land“

Spannende Themen warten am Samstag (03.06.23) auf kleine Entdecker.

Wo wohnst du? In der Stadt oder in einem Dorf, in einem Haus oder in einer Wohnung? Kennst du deine Nachbarn? Braucht ihr ein Auto, um einkaufen zu gehen oder könnt ihr überall hin laufen, mit dem Rad oder mit dem Bus oder der Bahn fahren?

Jeder hat darauf eine eigene Antwort und wächst ganz unterschiedlich auf. Stadtsoziolog*innen schauen auf die Unterschiede und versuchen zu verstehen, was diese für dich und uns alle bedeuten. Referiert von Dr. Michele Bernhard (Soziologin).

Im Hörsaal 23

(S1|03) der TU Darmstadt

Altes Hauptgebäude, Hochschulstraße 1

3. Juni 2023

10:00 – ca. 12:00 Uhr

Der Besuch der Vorlesung ist für alle Kinder kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Es stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.