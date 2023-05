Biblis: Plötzlich öffnen sich die Tore – Waschmaschine löst Polizeieinsatz aus

Teilen

Eine Waschmaschine rief am Mittwoch (24.05.23) in Biblis die Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte eine Bibliserin im Laufe des Tages ihren Hausschlüssel samt Garagen- und Hoföffner verloren. Eine Suche verlief zunächst ergebnislos. Als sich dann am Donnerstag plötzlich das Garagen- und das Hoftor des Hauses öffneten, war der erste Gedanke: Kriminelle fanden die Schlüssel und wollen nun nach Beute suchen.

Die Frau alarmierte umgehend die Polizei über die Vorkommnisse. Noch bevor die Beamten jedoch bei der Dame ankamen, meldete sie sich erneut telefonisch bei der Polizei mit einem entscheidenden Hinweis. Nachdem sie die Waschmaschine geleert hatte, entdeckte sie die Schlüssel samt Öffner in einer Hose. Vermutlich hatte der Schleudergang der Maschine somit die Tore geöffnet und keine Kriminellen.

