Natur- und Artenschutz – Stadt Griesheim informiert über Bienenschwarmmelder

Die Stadt Griesheim möchte im Rahmen des Natur- und Artenschutzes auf den Bienenschwarmmelder des Imkervereins Darmstadt und Griesheim e.V. aufmerksam machen.

Bienen sind wichtige Nutztiere, die unter anderem zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen und Honig erzeugen. Für sie sind die Monate Mai und Juni die Hauptschwarmzeit. Ein Bienenschwarm dient zur natürlichen Vermehrung und Ausbreitung eines Bienenvolkes. Nach dem Schwärmen finden jedoch nur wenige von ihnen eine geeignete Unterkunft und können überleben. Die Imker*innen sind in der Lage, einen solchen Bienenschwarm sicher einzufangen und unterzubringen. Das Umweltamt der Stadt Griesheim bittet in diesem Zusammenhang alle Bürger*innen, freie Bienenschwärme dem Imkerverein über ihren Melder oder per Telefon über die auf der Webseite angegebenen Nummern mitzuteilen, um die Natur zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten.

→ Mehr Informationen über Bienen und zum Bienenschwarmmelder

Quelle: Stadtverwaltung Griesheim