Bauarbeiten an der Rheinstraßenbrücke: Fahrplanänderungen für Linien 40, H, K und R

Wegen der Bauarbeiten an der Rheinstraßenbrücke fährt die Linie H von Montag (22.05.23) an eine Umleitung. Die Haltestelle „Hauptbahnhof“ entfällt in beiden Fahrtrichtungen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Berliner Allee“ auszuweichen. Von dort besteht Anschluss zum Hauptbahnhof, der auch fußläufig erreichbar ist. Richtung Heimstättensiedlung entfallen zudem die Haltestellen „Hochschule“, „Holzhofallee“ und „Fliederberg“. Ersatzweise werden die Haltestellen „Heinrich-Hertz-Straße“, die Ersatzhaltestelle „Hochschule West“ in der Straße „Am Kavalleriesand“ sowie die Haltestelle „Philipp-Röth-Weg“ angefahren. Auch für die Linien 40, K und R ist die Haltestelle „Hochschule West“ weiterhin in die Straße Am Kavalleriesand verlegt.

Die Linien 40, K und R fahren ab Montag stadtauswärts die Haltestelle „Heinrich-Hertz-Straße“ wieder an. Auf den Linien K und R entfällt in Richtung Heimstättensiedlung beziehungsweise Böllenfalltor weiterhin die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“.

Über weitere Fahrplanänderungen informieren HEAG mobilo und DADINA rechtzeitig. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Weitere Informationen gibt es unter dadina.de und www.heagmobilo.de/de/rheinstraßenbrücke.

Quelle: HEAG mobilo GmbH