Attackiert und bestohlen – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Donnerstagabend (18.05.23) in Darmstadt auf eine 22 Jahre alte Frau abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen überfielen die beiden Kriminellen die Frau aus dem Wetteraukreis gegen 19 Uhr im Bereich der Helfmannstraße. Während eines Gesprächs sollen sie ihr unvermittelt Reizstoff ins Gesicht gesprüht und gegen eine Hauswand gestoßen haben. Zudem entrissen sie ihre Geldbörse mit Bargeld und rannten zu Fuß davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben und das Duo näher beschreiben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat 35 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen