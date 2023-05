Rüsselsheim-Königstädten: Fußgängerin bei Verkehrsunfall erheblich verletzt

Teilen

In Rüsselsheim-Königstädten kam es am 12.05.23 gegen 11:42 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, als eine 39-jährige PKW-Fahrerin die Rathausstraße in Richtung Bensheimer Straße befuhr und von dort nach links in die Bensheimer Straße in Fahrtrichtung Adam-Opel-Straße abbiegen wollte. Nachdem die PKW-Fahrerin nach links abbog, kollidierte sie mit einer 84-jährigen Füßgängerin, welche Ihrerseits die Bensheimer Straße auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall mit dem PKW umgeworfen und erlitt hierbei erhebliche Kopfverletzungen. Sie musste zur Versorgung mittels Rettungsdienst in das Klinikum nach Darmstadt verbracht werden.

Zur Klärung des genauen Hergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, am PKW entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Rüsselsheim unter Tel.: 06142-696-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen