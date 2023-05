Kindervorlesung – Survival: Auf ins Abenteuer

Teilen

Wie orientiere ich mich mit einem Kompass? Was muss ich beim Lagerbau beachten und wie treibe ich sauberes Trinkwasser auf? Diese und weitere Fragen rund um das (Über)-leben in der wilden Natur werden in der Kindervorlesung zum Thema „Survival“ beantwortet. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet eine Auswahl und Zusammenfassung der wichtigsten Outdoor-Themen, wobei aktive Mitarbeit als Bestandteil der Veranstaltung erwünscht ist!

Wichtig: Die Vorlesungen werden NICHT wie gewohnt im Audimax-Gebäude stattfinden, sondern:

Im Hörsaal 23

→ (S1|03) der TU Darmstadt am 13.05.2023, 10:00 – ca. 12:00 Uhr.