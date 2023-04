Weiterstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gesucht – Polizei stoppt Fahrzeuge und stellt Beweismaterial sicher

Teilen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Donnerstagabend (27.04.23) in Weiterstadt suchen die Ermittler der Polizei in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 19 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Einsatzleitstelle eingegangen und hatten die Beamten alarmiert, nachdem eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Geschäft in der Robert-Bosch-Straße von Zeugen wahrgenommen wurde. Beim Eintreffen der Polizisten hatten sich die beschriebenen Personen bereits in Fahrzeugen entfernt. Im Rahmen der umgehend aufgenommenen Fahndung stoppten die Streifen zwei Fahrzeuge. Bei der Kontrolle der Insassen, bei denen es sich um zehn 18 bis 32 Jahre alte Männer handelte, stellten die Beamten Beweismaterial, darunter unter anderem mehrere Schlaggegenstände, als mutmaßliche Tatmittel sicher. Zudem wiesen vier der Gestoppten leichte Verletzungen auf und mussten in Krankenhäusern ärztlich versorgt werden.

Fünf der Kontrollierten wurden als Tatverdächtige mit zur Wache genommen. Dort erfolgten ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen und die Anzeigenaufnahme. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Warum die Männer aneinander gerieten, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen