Richtfest am Alice-Hospital Darmstadt

Um auf die Zunahme der Bevölkerung in Darmstadt und Umgebung, den demographische Wandel und den medizinischen Fortschritt vorbereitet zu sein, baut das Alice-Hospital für seine Patienten und seine Beschäftigten ein neues Gebäude auf dem Alice-Campus. Am 26. April 2023 fand das Richtfest statt.

„Am 29. Juni 2022 feierten wir an gleicher Stelle die Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus. Ich freue mich außerordentlich nach nicht einmal 10 Monaten das Richtfest zu feiern. Dies ist ein gutes Signal an unsere Patienten, an unsere Beschäftigten und die Bevölkerung in und um Darmstadt. Dies zeigt, dass wir trotz der aktuellen großen Krisen und der geplanten Krankenhausreform in die Zukunft schauen. Wir werden auch zukünftig die Gesundheitsversorgung in unserer Region gestalten und weiterentwickeln. Die Herausforderungen der nächsten Jahre an das Gesundheitswesen verlangt allein durch die demographischen Entwicklungen von allen Beteiligten Mut, um in die Zukunft zu investieren. Diesen Mut haben wir und machen wir mit diesem Gebäude deutlich!“ sprach Marcus Fleischhauer in seiner Begrüßung.

„Mit dem »Erweiterungsbau Ost« am Alice-Hospital erweitern wir die Bettenkapazitäten, verbessern die Arbeitsbedingungen für unsere Beschäftigten, erweitern unsere Versorgungsmöglichkeiten, in dem wir den Schwerpunkt Pneumologie ausbauen, bieten neue Therapiemöglichkeiten und optimieren die Ausstattung und den Service für unsere Patienten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der zukünftigen Patientenversorgung für die Menschen im Quartier, in Darmstadt und der Umgebung,“ so der kaufmännische Geschäftsführer des Alice-Hospitals weiter.

Im »Erweiterungsbau Ost« entstehen moderne Räumlichkeiten für die Intensivmedizin, die Pneumologie und die Endoskopie, sowie neue Kreißsäle für die Geburtshilfe. Im Untergeschoss werden technische Anlagen, inklusive des Blockheizkraftwerks, der Trafos sowie des neuen Notstrom-Aggregats platziert. Im ersten Stock wird die neue Zentralsterilisation den aktuellsten hygienischen und technischen Anforderungen entsprechen.

GRÖSSTE RADIOLOGISCHE PRAXIS SÜDHESSENS

Auf der Ebene über der Technikzentrale entsteht die größte radiologische Praxis Südhessens. „An diesem Standort mit MRT und CT werden wir zukünftig, ein noch umfangreicheres, bildgebendes ambulantes und stationäres Versorgungsangebot durch unseren Partner „Radiologie Darmstadt“ vorhalten,“ freut sich Fleischhauer.

Der Standortleiter der »Radiologie Darmstadt«, Prof. Dr. Oliver Mohrs ergänzt: „Der Campus Alice-Hospital hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt von einem fokussierten Belegkrankenhaus zu einem Gesundheitscampus mit der größten Anzahl von angesiedelten Praxen in Südhessen. Daher war die Entwicklung nur logisch, dass sich der radiologische Einzelkämpfer im Krankenhaus zur leistungsfähigsten Radiologie in Südhessen entwickelt. Die Radiologie Darmstadt errichtet ihren größten von 5 Standorten auf dem Campus Alice-Hospital, um kurze Wege für die ansässige Medizin, aber auch die regionale und überregionale Versorgung Südhessens zu gewährleisten.“

BRÜCKENÜBERGÄNGE ZUM JETZIGEN ANBAU OST

Die Ebenen 2 bis 4 mit der Endoskopie, den Kreißsälen und der neuen Intensivstation sind durch Brückenübergänge mit dem Altbau verbunden. „Die Brückenübergänge zum jetzigen Anbau Ost sind von entscheidender Bedeutung, für eine optimale Patientenversorgung,“ erläutert Fleischhauer weiter. „Nur sie bieten die medizinisch erforderliche Anbindung an den Altbau des Alice-Hospitals und sorgen für kurze Wege für unsere Patienten.“

Die Planung der Baumaßnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere mit der Stadtplanung, dem Denkmalschutz, der Straßenverkehrsbehörde, der Feuerwehr und dem zuständigen Bauamt. „Für deren Unterstützung und hilfreichen Ratschläge möchten wir uns an dieser Stelle bedanken.“

„Die bauvorbereitenden Maßnahmen, der Aushub der Baugrube und die Errichtung des Rohbaus im laufenden Betrieb und bei gleichzeitiger Errichtung der Tiefgarage, die wir in letzten Jahr einweihen durften, war für die verschiedenen Gewerke und unser Bauabteilung eine Herausforderung, die von allen Beteiligten bravourös gemeistert wurde. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken, insbesondere bei den Mitarbeitern der für den Rohbau verantwortlichen Baufirma »Implenia«, bei allen Beschäftigten unserer Abteilung Bau und Technik, sowie bei Architekt Diethelm Lang und seinem Team.

„Mit unserem Entwurf für den »Erweiterungsbau Ost« ist es gelungen, den Anforderungen des Bauherrn an Kosteneffizienz, Funktion und Organisation, sowie die reibungslose Integration in den Alice-Campus, gerecht zu werden,“ erklärt Architekt Diethelm Lang. „Zugleich ist es gelungen ein Gebäude entstehen zu lassen, welches den so wichtigen Wohlfühlfaktor insbesondere für Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus behält. Es besticht durch eine ansprechende Architektur und Farbgestaltung. In der Außengestaltung ergibt sich so ein neues Ensemble, das sich in die Umgebung einbindet und dem Alice Hospital, mit seiner langen Geschichte, gerecht wird.“

Der Neubau wird ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Quelle & Bild: Stiftung Alice-Hospital