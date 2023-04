Liebe auf den ersten Blick: Schüler finden ihren Ausbildungsbetrieb

Teilen

Beim Azubi-Speed-Dating am 12. Mai 2023 in der IHK Darmstadt können junge Menschen innerhalb von zehn Minuten einen Ausbildungsplatz klarmachen. Denn es zählt vor allem der erste Eindruck.

Es ist ein Blind-Date mit Chancen auf eine gute Partnerschaft: Beim Azubi-Speed-Dating der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar treffen junge Menschen, die eine Ausbildung suchen, auf Unternehmen, die Auszubildende einstellen. In den zehn Minuten Gesprächszeit, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab online buchen, spielen vor allem der Mensch und seine Motivation die wichtigste Rolle. Noten und Zeugnisse sind in dem Gespräch erstmal zweitrangig. „Wir wollen, dass die Unternehmen für das erste Kennenlernen ganz unvoreingenommen sind“, erklärt Torsten Heinzmann, Teamleiter Ausbildung bei der IHK Darmstadt, das beliebte Format. „Wir stellen fest, dass vielen Unternehmen der persönliche Eindruck viel wichtiger ist als gute Noten.“

Ein weiterer Vorteil am Azubi-Speed-Dating: „Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen mit Unternehmen in Kontakt, auf die sie von allein oft gar nicht gekommen wären“, so Heinzmann. Nicht nur das, auch präsentieren die Unternehmen eine Vielfalt an Ausbildungsberufen für unterschiedliche Schulabschlüsse, die auch nicht allen jungen Leuten bekannt sind. Beim Azubi-Speed-Dating am 12. Mai in der IHK Darmstadt (14 bis 17 Uhr) sind knapp 90 Unternehmen am Start, die sich und ihre Ausbildungsangebote vorstellen. Vom Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement, über Steuerfachangestellter, Mechatroniker, Gleisbauer, Elektroniker bis hin zur Fachkraft – Kurier-, Express- und Postdienstleistungen ist ein breites und vielfältiges Ausbildungsangebot aus der Region gegeben. Weitere Azubi-Speed-Datings finden am 5. Mai im Beruflichen Schulzentrum Odenwald in Michelstadt von 9 bis 13 Uhr statt und am 31. Mai 2023 von 10 bis 14 Uhr in den Beruflichen Schulen Groß-Gerau.

Schüler müssen ihre „Dates“ beziehungsweise Vorstellungsgespräche vorab online über das Ausbildungsportal der IHK Darmstadt unter www.ausbildung.darmstadt.ihk.de buchen.