Bensheim-Auerbach: Strafanzeige wegen räuberischem Ladendiebstahl

Ein 21-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstagabend (25.04.23) in Bensheim-Auerbach wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Kurz vor 21.00 Uhr wurde die Polizei wegen eines renitenten Ladendiebs in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige zuvor einen Einkaufswagen samt Süßwaren und weiteren Lebensmittel entwendet und wollte mit diesem das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkt hatte und ihn aufhalten wollte, versuchte der 21-Jährige anschließend zu schlagen und zu treten. Zudem bedrohte und beleidigte er den Mann. Schließlich konnte der Verdächtige von ihm überwältigt und der Polizei übergeben werden. Der Marktmitarbeiter wurde hierbei leicht verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen