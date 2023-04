Teilen

Mit 2:1 (1:1) besiegte der SV Darmstadt 98 am Freitag (21.04.23) den Karlsruher SC – und ist damit nun seit über einem Jahr im Merck-Stadion am Böllenfalltor ungeschlagen. Manu und Tietz verwandelten mit ihren Toren den frühen Rückstand in einen Heimerfolg. Die Südhessen pulverisierten damit die 60-Punkte-Marke und weisen nun 61 Saisonzähler auf – bereits jetzt mehr als in der gesamten vergangenen Spielzeit. Zum ausführlichen Spielbericht…