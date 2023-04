Mörlenbach / Birkenau: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Teilen

Am Donnerstagabend (20.04.23) ereignete sich gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 38, im Kurvenbereich am Abzweig nach Reisen, nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall. Ein 25 Jahre alter Mann geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr und überfuhr hierbei zwei Leitbarken. Ein entgegenkommender 26-jähriger Autofahrer musste ausweichen und touchierte die Leitplanke. Der 26-Jährige wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 25-Jährige setzte seine Flucht zunächst fort, musste sein Fahrzeug aber wegen platter Reifen nach wenigen hundert Metern anhalten. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 5000 Euro.

Einer Heppenheimer Polizeistreife war der Mann zuvor in Mörlenbach im Bereich Weiherer Straße aufgefallen. Die Beamten wollten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfen. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und gab Gas. Den 25-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem muss eine Blutentnahme zeigen, ob er sein Auto unter berauschenden Mitteln fuhr.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen