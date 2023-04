Linien F und FU: Geänderte Haltepunkte am Darmstädter Hauptbahnhof

Teilen

Wegen der Bauarbeiten an der Rheinstraßenbrücke fahren die Linien F und FU ab Montag (24.04.23) im Bereich des Darmstädter Hauptbahnhofs eine Umleitung. Grund dafür ist die Vollsperrung des Zweifalltorweges zwischen Rheinstraße und Robert-Bosch-Straße. Die Busse halten nicht mehr an der Westseite des Bahnhofs, sondern an der Ostseite: In Richtung Oberwaldhaus und Urberach befindet sich der Halt an Platz 12 am Zentralen Omnibusbahnhof, in Richtung Haasstraße an Platz 1 gegenüber des Hauptportals.

Vom 8. Mai an ändern sich die Haltepunkte erneut. Bis zum Ende der Baumaßnahme fahren die Busse Richtung Oberwaldhaus/Urberach dann an Platz 4 vor dem Hauptportal ab, in Richtung Haasstraße an Platz 2 gegenüber.

Die aktualisierten Fahrpläne der Linien F und FU stehen unter heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Quelle: HEAG mobilo GmbH