BICKENBACH – Wegen Bauarbeiten in Bickenbach fährt die Linie 8N von Samstag (22.), 7 Uhr, an bis einschließlich Sonntag (23.04.23), 18 Uhr, eine Umleitung. Die Haltestelle „Bickenbach Mitte“ wird in dieser Zeit nicht angefahren. Ersatzweise wird die Haltestelle „August-Bebel-Straße“ angefahren.