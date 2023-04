Magische Orte rund um die Mathildenhöhe – Fotografien von René Antonoff im Alice-Hospital

Teilen

Fotografien Fotografen René Antonoff sind seit dem 6. April 2023 im Flur der Station 2 im Alice-Hospital zu sehen. Der Darmstädter lebt und arbeitet an der Mathildenhöhe. Da war es naheliegend, dass Gebäude und Parks des Weltkulturerbes auch zu seinen Lieblingsmotiven zählen. Die Arbeiten können zu den Besuchszeiten des Alice-Hospitals besichtigt werden.

René Antonoff – 1963 im Alice Hospital geboren – lebt unweit der Mathildenhöhe. Ab 1986 studierte er am Fachbereich Gestaltung der FH Darmstadt Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Fotografie (bei Hans Puttnies). Sein Diplom erwarb er 1992 mit einem Fotoessay über das Verhältnis von Menschen und Landschaft am Chiemsee.

Seitdem arbeitet er als freier Fotograf für Unternehmen, Internationale Magazine und Verlage. Sein Markenzeichen ist das lebendige Menschenbild, das er – möglichst „on Location“ und mit „Available Light“ – in Porträt, Landschaft und Fotoessays realisiert.

Beflügelt durch seine Gartenbücher widmet er sich in dieser Bildauswahl über Besonderheiten und magische Orte rund um die Mathildenhöhe in vielfältigen Lichtstimmungen – dazu zählt beispielsweise der Skulpturengarten am Spanischen Turm.

Im Frühjahr 2023 erscheint ein Bilderbuch mit seinen Aufnahmen und dem kunstvollen Einsatz des natürlichen Lichts.

www.reneantonoff.de

Quelle: Stiftung Alice-Hospital