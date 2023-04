RMV-Osterangebot: Karfreitag bis Ostermontag vier Tage zum Preis von einem unterwegs

Teilen

Wer am Osterwochenende im RMV-Gebiet unterwegs ist, kann mit dem RMV-Osterangebot ordentlich sparen. Tages- und Gruppentageskarten sind von Karfreitag, 7. April, bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023, tagesübergreifend gültig. Fahrgäste können so bis zu vier Tage lang fahren und zahlen nur für einen Tag. Das Angebot gilt für alle Verbindungen innerhalb des RMV-Gebiets, Fahrkarten von beispielsweise Marburg nach Gießen gelten demnach in allen damit abgedeckten Tarifgebieten.

„Endlich steht der Frühling vor der Tür. Die perfekte Jahreszeit für einen Ausflug. Egal, ob es in den Odenwald zur Familie, in die Wetterau zu Freunden, oder einfach raus in die hessische Natur gehen soll – das Osterangebot macht die Fahrt besonders günstig“, so RMV-Aufsichtsratsvorsitzender und Hochtaunuskreis-Landrat Ulrich Krebs.

„Unser Osterangebot bietet eine tolle Möglichkeit für Fahrgäste, sich zum Schnäppchenpreis vom Angebot des RMV zu überzeugen. Ein besonderer Tipp: Fahrkarten der Preisstufe 7 gelten RMV-weit. So ist es möglich, Karfreitag einen Freund in Darmstadt zu besuchen, Samstag zur Familie nach Wiesbaden zu fahren und Ostermontag einen Ausflug in den Taunus zu unternehmen“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat.

Das Osterangebot gilt für Kinder-, Erwachsenen- und Gruppentageskarten innerhalb des RMV-Gebiets, Übergangstarifgebiete sind hiervon ausgeschlossen. Der RMV-SparPass ist mit Tageskarten für Erwachsene kombinierbar. Alle Tageskarten werden über die App RMVgo, an den RMV-Vertriebsstellen und Mobilitätszentralen sowie an Fahrkartenautomaten und in Bussen angeboten.

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH