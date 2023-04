Osterhase besucht das Martinsviertel

Teilen

Der Osterhase kommt, am Ostersonntag (09. April 2023) um 11 Uhr, diesmal wieder an die Grillhütte des Bezirksverein Martinsviertel (BVM) (Kastanienallee 17) in Darmstadt.

Dort hat der Vorstand des BVM bunte Osternester mit Eiern und Süßigkeiten für Kinder bis zu acht Jahren vorbereitet.

Die Ostereier und die kleinen Präsente haben der terra verde Biomarkt, die Backstube My Back und der Bayerische Biergarten spendiert. Die Buchhandlung Lesezeichen steuert kleine Bücher bei. Dafür bedankt sich der BVM ganz herzlich.

Leider muss wegen den Vorfällen im letzten Jahr, als Eltern und ältere Geschwister sich über die versteckten Nester hermachten und viele Kinder „in die Röhre geguckt“ haben, das Suchen ausfallen. Deshalb werden die Ostergaben diesmal persönlich an die Kinder ausgehändigt.