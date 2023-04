Unbekannter flüchtet nach Streit – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Sonntagabend (02.04.23) hat sich gegen 21 Uhr in der Heinrichstraße in Darmstadt ein Streit zwischen zwei Männern zugetragen, woraufhin die Polizei nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Kenntnistand sollen die beiden Männer, ein 52-Jähriger und ein bislang Unbekannter, auf offener Straße zunächst verbal miteinander gestritten haben. Im Zuge des Streits soll der Unbekannte mit einem länglichen Gegenstand auf den 52 Jahre alten Mann losgegangen sein. Hierbei wurde der 52-Jährige verletzt, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste.

Der Angreifer soll im Anschluss mit einem grauen oder silbernen Auto in Richtung Bundesstraße 26 geflüchtet sein. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Laut Zeugen trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze und hatte kurze Haare. Seine Statur wurde als kräftig beschrieben.

Sachdienliche Hinweise zum Streit nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen