Groß-Gerau: Unbekannter sprüht Reizgas in Regionalbahn

Zu einem Einsatz von Bundespolizei, Feuerwehr und Rettungskräften kam es am Freitagabend (31.03.23) im Bahnhof Groß-Gerau. Der Grund dafür war, ein bislang Unbekannter sprühte gegen 22 Uhr in der Toilettenanlage der Regionalbahn von Darmstadt in Richtung Wiesbaden mit Reizgas.

Mehrere Reisende klagten anschließend, über Atembeschwerden. Der Zug stoppte im Bahnhof Groß-Gerau. Nach dem Halt versorgten zahlreiche Rettungskräfte die betroffenen Reisenden. Kräfte der Feuerwehr Groß-Gerau evakuierten die zirka 50 Reisenden der Bahn. Rund 20 Fahrgäste mussten vor Ort behandelt werden. Ein Fahrgast kam in die Klinik nach Groß-Gerau.

Der unbekannte Sprayer hat den Zug offensichtlich in Nauheim verlassen. Bundespolizisten stellten das zurückgelassene Reizgas sicher.

Am Einsatz beteiligt waren über 30 Rettungskräfte der örtlichen Rettungsdienste und der Feuerwehr Groß-Gerau sowie der Polizei und der Bundespolizei Frankfurt am Main.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion in Frankfurt am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 069 130145 1100 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main