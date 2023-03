Teilen

Die Pädagogische Akademie Elisabethenstift in Darmstadt lädt zu einem Flohmarkt am 31.03.23., 12-19 Uhr, ins Schulgebäude Hedwig-Burgheim-Haus, Stiftstraße 41, ein. Die Einnahmen gehen zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei und werden, verdoppelt von der Stiftung Elisabethenstift, an die Aktion Deutschland Hilft gespendet. Betreut wird der Flohmarkt von Schülern und Studierenden sowie Lehrkräften.

Quelle & Bild: Pädagogische Akademie Elisabethenstift gemeinnützige GmbH