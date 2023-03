Streik am Montag – ADAC: Betrieb der Autobahnen in Hessen wohl nicht betroffen

Teilen

Aufgrund des angekündigten Streiks am Montag (27.03.23) müssen sich Pendler, die sonst mit dem ÖPNV unterwegs sind, umstellen. Landesweit fallen Busse, Bahnen und Züge aus. Ebenfalls bestreikt werden soll die Autobahn GmbH des Bundes. Nach Informationen des ADAC Hessen-Thüringen hat dies jedoch keine Auswirkungen auf den Betrieb der Bundesfernstraßen. Die Verkehrsüberwachung soll weiterhin stattfinden, so dass der Betrieb der Autobahnen sichergestellt ist.

„Wir gehen davon aus, dass der Straßenverkehr in Hessen am Montag wie gewohnt laufen wird“, so Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. „Allenfalls sehen wir ein geringfügig höheres Verkehrsaufkommen rund um die Ballungszentren. Viele Pendler werden zudem, wo möglich, von zu Hause arbeiten.“

Laut ADAC Staubilanz 2022 ist der Montag in Hessen der Werktag mit dem geringsten Stauaufkommen. Grund sind die seit der Pandemie verbreiteten Home-Office-Regelungen und die Flexibilisierung im Arbeitsmarkt.

Quelle: ADAC Hessen-Thüringen e.V.