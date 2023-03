Lärmaktionsplan Schienenwege: Öffentlichkeitsbeteiligung läuft bis 24. April 2023

Teilen

Bis zum 24. April 2023 können alle Darmstädterinnen und Darmstädter, die sich durch Schienenlärm gestört fühlen, an der Lärmaktionsplanung für Haupteisenbahnstrecken des Bundes mitwirken und sich zu ihren Lärmproblemen im Rahmen der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung äußern. Darauf hat jetzt Umweltdezernent Michael Kolmer hingewiesen. Das zuständige Eisenbahn-Bundesamt hat zu diesem Zweck die Beteiligungsplattform www.laermaktionsplanung-schiene.de freigeschaltet.

Die Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes sieht zwei Beteiligungsphasen vor. In der ersten Beteiligungsphase erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der ausführlichen Darstellung ihrer Lärmsituation an den Schienenwegen des Bundes. Nach der Auswertung veröffentlicht das Eisenbahn-Bundesamt Ende 2023 den Entwurf seines Lärmaktionsplanes. Daran anschließend findet die zweite Beteiligungsphase statt. In dieser Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung können Bürgerinnen und Bürger den Entwurf bewerten und eine Rückmeldung zum Verfahren geben.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt