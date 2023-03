Gleisarbeiten in den Osterferien: Fahrplanänderungen ab 1. April 2023

Teilen

Zur Instandhaltung ihrer Infrastruktur erneuert die HEAG mobilo in den hessischen Osterferien von 1. bis 23. April 2023 die Gleise in der Poststraße in der Nähe des Darmstädter Hauptbahnhofs. In diesen drei Wochen fahren deshalb die Straßenbahnlinien 1, 2 und 3 nach einem geänderten Fahrplan. Die Buslinien H, K und R werden länger, und zwar bis einschließlich 7. Mai 2023 umgeleitet, weil der Asphalt im Gleisbereich nach Abschluss der Bauarbeiten noch aushärten muss. Auch der Autoverkehr wird umgeleitet. Die Zufahrt zu DB-Parkhaus, Parkplatz und Fitness-Studio ist über die Bismarckstraße möglich und vor Ort ausgeschildert.

Fahrplanänderungen für die Straßenbahnen

Die Straßenbahnen der Linien 2 und 3 können aufgrund der Sperrung in der Poststraße am Hauptbahnhof nicht wenden und fahren deshalb als Ringlinie:

Die Linie 2 fährt zwischen Luisenplatz und Hauptbahnhof – wie immer – über die Rheinstraße. Am Hauptbahnhof wird sie jedoch zur Linie 3, fährt über die Bismarckstraße (Haltestellen Kirschenallee, Kasinostraße, Klinikum, Willy-Brandt-Platz) zum Luisenplatz und anschließend zu ihrer regulären Endhaltestelle „TU-Lichtwiese/Campus" bzw. „Kongresszentrum".

Die Linie 3 fährt – anders als üblich – zwischen Luisenplatz und Hauptbahnhof ebenfalls über die Rheinstraße. Am Hauptbahnhof wird sie zur Linie 2, fährt über die Bismarckstraße zum Luisenplatz zurück und anschließend zu ihrer regulären Endhaltestelle „Lichtenbergschule".

Am Hauptbahnhof fahren die Linien 2 oder 3 in Richtung Luisenplatz an Platz 1 schräg gegenüber des Hauptbahnhof-Haupteingangs am Platz der Deutschen Einheit ab. Am Luisenplatz fahren die Linien 2 und 3 Richtung Hauptbahnhof an Platz 6 ab.

Die Linie 1 fährt nur zwischen 3.30 und 5 Uhr und nur in Richtung Hauptbahnhof.

fährt nur zwischen 3.30 und 5 Uhr und nur in Richtung Hauptbahnhof. Die Linie 10 entfällt in den Osterferien.

Fahrplanänderungen für die Busse

Auf den Buslinien H, K und R ändern sich bis 7. Mai die Haltepunkte am Hauptbahnhof:

Die Linie H hält stadteinwärts in Richtung Kesselhutweg nicht am Hauptbahnhof. Reisende in Richtung Hauptbahnhof können an der Haltestelle „Berliner Allee" umsteigen.

Die Busse der Linien K und R halten am Hauptbahnhof in Richtung Anne-Frank-Straße bzw. Böllenfalltor ersatzweise an Platz 12 am Zentralen Omnibusbahnhof (gegenüber der Grünanlage). In Richtung Alfred-Messel-Weg bzw. Nordbahnhof halten die Busse am Hauptbahnhof an Platz 1 schräg gegenüber des Hauptbahnhof-Haupteingangs.

Bauarbeiten am Willy-Brandt-Platz nach den Osterferien

Nach den Osterferien kommt es ab 8. Mai 2023 aufgrund einer Baustelle am Willy-Brandt-Platz zu weiteren Umleitungen. Über diese informiert die HEAG mobilo ihre Fahrgäste rechtzeitig.

Weitere Informationen

Die HEAG mobilo hat alle Änderungen in den Osterferien in einem Faltblatt zusammengefasst. Dieses und weitere Informationen zur Baumaßnahme und den Umleitungen finden Fahrgäste unter heagmobilo.de/de/baumaßnahmen-osterferien-2023. Das Faltblatt liegt zudem auch im Kundenzentrum am Luisenplatz und in der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof aus.

Die geänderten Fahrpläne können unter heagmobilo.de/fahrplaene in Kürze heruntergeladen werden. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Vor und zu Beginn der Baumaßnahme sind Infoteams der HEAG mobilo am Hauptbahnhof und am Luisenplatz vor Ort. Diese beantworten Fragen und unterstützen Fahrgäste beim Umstieg.

Download: HEAGmobilo_Baumaßnahme_Osternferien_2023.pdf

Quelle: HEAG mobilo GmbH