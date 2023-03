Handys für Hummel, Biene & Co.

Teilen

Die Evangelische Philippus-Kirchengemeinde im Ökumenischen Gemeindezentrum Kranichstein sammelt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (Nabu) alle Arten von ausgedienten Handys, Smartphones und Tablets, auch mitsamt Zubehör wie Netzteil, Ladekabel oder Headset. Die „Schubladenschätze“ können während Veranstaltungen in der Philippuskirche in eine Box gespendet, zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros dienstags, donnerstags und freitags zwischen 9 und 12 Uhr und donnerstags zusätzlich zwischen 15 und 17 Uhr abgegeben oder in den Briefkasten, Bartningstraße 42, eingeworfen werden. Die Geräte werden fachgerecht recycelt, der Ertrag der Sammlung wird für den Schutz einheimischer Insekten eingesetzt, wie die Gemeinde mitteilt. Annahmeschluss ist der 6. April 2023.