Neubau Rheinstraßenbrücke: Letzte Vorbereitungen für Einbahnstraßenring – Digitale Informationsveranstaltung Ende März 2023

Die Vorarbeiten für Abriss und Neubau der Rheinstraßenbrücke in Darmstadt schreiten planmäßig voran. Über den Fortschritt wird demnächst eine Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger informieren. Darauf hat jetzt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer hingewiesen.

Seit September des vergangenen Jahres wurden sukzessive Baumaßnahmen für einen Einbahnstraßenring ausgeführt, um den Verkehr später während des Neubaus stadtein- und stadtauswärts aufrechtzuerhalten und über eine Umleitung abwickeln zu können. Zurzeit wird die Umleitung eingerichtet. Verkehrsteilnehmende erwarten bereits in den nächsten Wochen Änderungen in der Verkehrsführung und in deren Folge mögliche Behinderungen.

Deshalb wird es in der letzten Märzwoche 2023 für die Bürgerinnen und Bürger eine digitale Informationsveranstaltung geben, in deren Rahmen ausführlich die demnächst beginnenden Bauarbeiten und die sich daraus ergebenden Änderungen für alle Verkehrsteilnehmenden vorgestellt werden.

Bild: Knight Architects

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt