Gernsheim: Transporter mit rund drei Tonnen Kupferkabel gestoppt – Streife nimmt Fahrer und Beifahrer vorläufig fest

Einen mit rund drei Tonnen Kupferkabel beladenen Transporter hat eine Streife der Polizeistation Gernsheim am frühen Montagmorgen (06.03.23) auf der Landesstraße 3112 gestoppt.

Gegen 2 Uhr war dem Streifenteam das Fahrzeug auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Alsbach-Hähnlein aufgefallen, nachdem es von einem Waldweg auf die Fahrbahn gefahren war. Es folgte eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich auf der Ladefläche des Transporters mehrere Hundert Kilogramm Kupferkabel befanden. Da der Verdacht bestand, dass der 23 Jahre alte Fahrer und sein 32-Jähriger Begleiter das Edelmetall zuvor entwendet hatten, wurden beide vorläufig festgenommen und die Kabel spurenschonend sichergestellt. Die Männer kamen über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass rund 500 Meter Kabel aus einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Wasserwerks im Allmendfeld stammen dürften. Der 32 Jahre alte Mann aus Hanau und der 23-jährige Offenbacher wurden nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Beide müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft der übrigen Kupferkabel dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen