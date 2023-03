Andreas Roß liest im Rosengarten

Teilen

Am 14. März 2023, um 19.00 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen. Andreas Roß liest aus seinem neuen Dobermann Krimi Der Mäzen. Frankfurt: Mainbook-Verlag 2023. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Der Mäzen“ ist Kriminalkommissar Benjamin Dobermanns zweiter Fall nach „Innere Schreie“ (mainbook-Verlag – 2020). Er spielt im Spätsommer 2008. Im Bessunger Wald wird eine Leiche gefunden, einbalsamiert und in einem VW-Käfer aufgebahrt. Der junge Kommissar macht sich gemeinsam mit einem Kollegen und seiner neuen Liebe ans Werk. Bald schon gibt es weitere Opfer. Skurrile Gestalten führen die Kommissare an der Nase herum, bedrohen sie mit dem Tode und bringen sie an ihre Grenzen. Sie werden in ein perfides Spiel verwickelt. Der Show-down auf dem Luisenplatz wird alles entscheiden.

Andreas Roß, geboren 1962, lebt in Darmstadt, verheiratet, zwei Söhne und ist von Berufswegen seit mehreren Jahrzehnten als „Mundwerker“, also Sozialarbeiter, unterwegs.

Neben zwei Kurzgeschichtensammlungen sind fünf Kriminalromane erschienen. Von 1996 bis 2008 monatlich Kurzkrimis in dem Darmstädter Magazin „Vorhang Auf!“ Mitglied der Krimiautor*innenvereinigung „Syndikat“ und der Literaturgruppe „Poseidon“. Seine Zuneigung zum Krimi-Genre entwickelte er insbesondere in der Zeit, als er in verschiedenen Justizvollzugsanstalten tätig war , zumal anscheinend nichts unwahrscheinlicher ist, als die Realität. Dazu kam die Liebe zu seiner Wahlheimat Darmstadt.

Foto: Christa Daum