Groß-Bieberau: Raubüberfall auf Tankstelle

Eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau war am Donnerstagabend (02.03.2023) Ziel eines Raubüberfalls. Ein Unbekannter verlangte gegen 21.20 Uhr vom Mitarbeiter, ihm Geld auszuhändigen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, drohte er mit einer Schusswaffe. Mit einem Geldbetrag in untersten vierstelligen Bereich suchte der Täter in Richtung Süden das Weite. Er soll männlich, ca. 165-170 cm groß und von normaler Statur sein. Die Oberbekleidung wird als schwarz beschrieben. Er führte einen schwarzgrauen Rucksack mit.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem Unbekannten und setzte auch einen Hubschrauber ein. Nicht nur ärgerlich, sondern vor allem extrem gefährlich war die Blendung des Piloten mit einem Laserpointer, dessen Strahl aus dem Bereich Reinheim kam.

Wem etwas Verdächtiges rund um den Tatort auffiel oder wer glaubt den Täter zu kennen, wird gebeten sich telefonisch beim K 10 Darmstadt unter 06151- 9690 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen