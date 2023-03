Geldautomatensprengung in der Rüsselsheimer Innenstadt

Teilen

Am frühen Donnerstagmorgen (02.03.23) meldeten Anwohner um 03.40 Uhr die Sprengung eines Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Rüsselsheim. Mehrere Täter wären im Anschluss mit einem „dunklen Sportwagen“ mit hoher Geschwindigkeit von dem Tatort geflüchtet. Ob die Ganoven durch die Sprengung des Automaten Beute gemacht haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Aktuell ist der Tatortbereich abgesperrt, die Fahndungsmaßnahmen, sowie Tatortaufnahme unter Beteiligung der Kriminalpolizei und Kräften des Hessischen Landeskriminalamtes dauern noch an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen