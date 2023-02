Teilen

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Oberzent-Beerfelden stießen Beamte der Polizeistation Erbach am Montagabend (27.02.23) in einer Dachgeschosswohnung auf eine Marihuana-Plantage. Über 160 Pflanzen wurden von den Ordnungshütern beschlagnahmt.

Ein Tatverdacht richtet sich in diesem Zusammenhang gegen einen 61 Jahre alten Mann. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen