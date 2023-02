Lesebühne im März 2023: Gedenken an den am 23. Dezember 2022 verstorben Kritiker Michael Braun

Teilen

Am Mittwoch, den 1. März 2023, um 19.30 Uhr wird im Literaturhaus (Kasinostraße 3) dem Publizisten und Kritiker Michael Braun gedacht, der am 23. Dezember 2022 verstarb und dessen letzte Herausgabe „Was ich weiß, geht mich nichts an“. Eine Hommage auf Günter Eich, dem Werk Günter Eichs gewidmet war. An den Hörspielautor und Lyriker Günter Eich, der vor genau 50 Jahren verstorben ist, soll ebenso erinnert werden. In der Nachkriegszeit galt er als der wichtigste Exponent einer Literatur des „Kahlschlags“. Mit seinen Hörspielen und einer Lyrik der radikalen Verweigerung wurde er zu einem prominenten Autor der fünfziger Jahre.

Hajo Steinert moderiert den Abend gemeinsam mit den Lyrikern Jürgen Nendza und Kurt Drawert. Im Anschluss lesen Autorinnen und Autoren der Darmstädter Textwerkstatt – Jana Fuchs, Julia Grinberg, Michael Hüttenberger und Christoph Wirges – Gedichte von Günter Eich. Ehrengast ist Doris Braun. Der Eintritt ist frei.