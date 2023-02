Bürgerinnen- und Bürgersprechstunde der Bezirksverwaltung im Süden Eberstadts

Teilen

Ab März 2023 lädt Eberstadts Bezirksverwalter Ludwig Achenbach an jedem ersten Donnerstag eines Monats von 14 bis 16 Uhr die Bürgerinnen und Bürger zur Sprechstunde in das Caritas-Zentrum „Eberstadt Süden“ (Kirnbergerstraße 13) ein. Die erste Sprechstunde findet am Donnerstag, 2. März, statt.

„Bei dieser Sprechstunde handelt es sich um ein niedrigschwelliges Angebot. Die Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung ins ebenerdig gelegene Caritas-Zentrum kommen und mir ihre Anliegen schildern. Der Caritas möchten wir dafür danken, dass wir für diesen Zweck ihre Räumlichkeiten nutzen dürfen“, so Achenbach.

Parallel zu der oben genannten Sprechstunde steht die Bezirksverwaltung Eberstadt (Oberstraße 11) zu den regulären Öffnungszeiten weiterhin für alle Anliegen zur Verfügung. Dort wird um eine telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 06151/13 24 23 gebeten.