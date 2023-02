„Natur braucht helfende Hände“ – Aufruf der NABU Gruppe Darmstadt zu aktiver Mitarbeit

Teilen

Auch unter Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern ist das Interesse am Schutz wertvoller Lebensräume und der natürlichen Vielfalt an Pflanzen und Tieren weit verbreitet. Der NABU bietet auch in Darmstadt viele Gelegenheiten, auf freiwilliger Basis etwas Zeit in den Naturschutz einzubringen. Mit praktischen Beispielen zeigen Aktive der Darmstädter Gruppe auf, wie das Engagement aussehen kann: zum Beispiel Schutzmaßnahmen für Vögel in Stadt und Umland, für Fledermäuse, für Amphibien und Reptilien, für seltene und für insektenfreundliche Pflanzen. Interessierte können sich informieren, an welchen Aktivitäten sie sich in einer der Projektgruppen beteiligen können. Auch neue Ideen können eingebracht werden.

Termin: Samstag, 04.03.2023, ab 11:00 Uhr

Ort: Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2 in Darmstadt

Thema: Natur braucht helfende Hände! Praktische Naturschutzarbeit in Darmstadt.