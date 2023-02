Teilen

In den Stadtteilbibliotheken Eberstadt und Kranichstein beginnt wieder der Vorlesetreff: Ab Dienstag, 28. Februar, immer dienstags in Eberstadt und ab Mittwoch, 1. März 2023, immer mittwochs in Kranichstein. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Die Vorlesestunde wird von ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und -paten gestaltet. Eingeladen sind Kinder ab vier Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.