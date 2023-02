Babenhausen: Rund 50 Sportvereinstaschen entwendet – Zeugenaufruf der Polizei

Teilen

Diebe verschafften sich zwischen Freitagabend (17.02.) und Dienstagmittag (21.02.23) in Babenhausen Zutritt zur Sporthalle in der Bürgermeister-Willand-Straße. Dabei gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten dort nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Kartons mit circa 50 Sporttaschen sowie ein TV-Gerät. Auf den Taschen ist der Schriftzug „SG Rot-Weiß Babenhausen“ abgedruckt. Anschließend flüchteten die Kriminellen unbemerkt.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen