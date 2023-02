Teilen

PFUNGSTADT – Wegen einer Veranstaltung in Eschollbrücken-Eich fährt die Linie PE am Sonntag (19.02.23) von 13 Uhr bis 16 Uhr eine Umleitung. In dieser Zeit entfallen die Haltestellen „Eich“, „Eschollbrücken Pfungstädter Straße“, „Eschollbrücken Römer“ in beide Fahrtrichtungen sowie „Hahn Hirtenstraße“ stadtauswärts.