WEITERSTADT – Wegen einer Veranstaltung in Gräfenhausen fährt die Linie WE1 am Sonntag (19.02.23) von 12 Uhr bis 19 Uhr nur bis/ab „Schneppenhausen Feuerwehr“. Die Haltestellen “Schneppenhäuser Straße“, „Postplatz“, „Gartenstraße“ und „Am Ohlenbach“ entfallen in diesem Zeitraum.