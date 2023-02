Teilen

RÖDERMARK – Wegen einer Veranstaltung in Rödermark-Urberach fährt die Linie FU am Rosenmontag (20.02.23) von 12 Uhr bis 17 Uhr eine Umleitung. Die Haltestelle „Bahnhofstraße 18“ entfällt in diesem Zeitraum. Die Haltestelle „Darmstädter Straße“ in Fahrtrichtung Darmstadt ist in die Darmstädter Straße auf Höhe der Hausnummern 86/88 verlegt.