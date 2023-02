Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Teilen

Am Samstagvormittag (11.02.23) gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 im Kreuzungsbereich Ecke Weiterstädter Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige mit ihrem PKW die B3 in südliche Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich B3/Weiterstädter Landstraße zeigte nach ersten Ermittlungen die Ampel für die 45-jährige Dame „rot“. Zeitgleich beabsichtigte ein 41-jähriger PKW-Fahrer von der Weiterstädter Landstraße kommend nach links auf die B 42 in südliche Fahrtrichtung abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß wurden die unfallbeteiligten Person leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 20.000EUR beziffert. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Absperrmaßnahmen durch die Polizei, welche den fließenden Verkehr nur wenig beeinträchtigten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen