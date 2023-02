Premiere am Staatstheater Darmstadt: Mario und der Zauberer

Teilen

Urlaub in Italien! Den Alltagssorgen entfliehen, gutes Essen, Sonne satt und der Luxus, sich in Restaurants und Hotels bedienen lassen zu dürfen. Doch diesmal ist alles etwas anders für die Familie in Thomas Manns Novelle. Der Wind hat sich gedreht, das faschistische Italien Mussolinis zeigt sein nationalistisches Bewusstsein. Der Auftritt des Zauberers Cipolla macht alles nur noch schlimmer. Seine gewaltvollen Hypnosekünste faszinieren und verstören das Publikum…

Premiere am 3. Februar, 19:30 Uhr / Kammerspiele

Nächste Vorstellungen am 12., 16. und 25. Februar 2023

→ Infos & Tickets