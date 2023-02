Erbach: Mit 1,94 Promille am Steuer – Polizeistreife nimmt alkoholisierten Fahrer vorläufig fest

Teilen

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend (02.02.23) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Gegen 20.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete einen anderen Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 45, der in Schlangenlinien in Richtung Erbach fuhr. Im Bereich der Berliner Straße konnte eine verständigte Polizeistreife das beschriebene Fahrzeug schließlich ausmachen und anhalten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 42-Jährigen aus Erbach, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige und stellten seinen Führerschein sicher.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen