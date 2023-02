Weiterstadt: Zwei Kriminelle überwältigen 66-jährige Frau – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt nach einem Raub, der am Dienstagmittag (31.01.23) gegen 14.30 Uhr in der Straße „Im Laukesgarten“ begangen in Weiterstadt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Kriminellen an der Haustür und gaben sich als Verkäufer oder Handwerker aus.

Nachdem die Anwohnerin ihre Tür leicht geöffnet hatte, überwältigten die zwei Täter die 66-jährige am Hauseingang. Sie hielten die Frau dabei fest, wodurch sie nach momentanem Kenntnisstand leicht verletzt wurde und durchsuchten währenddessen den Keller. Anschließend flüchteten die beiden Täter. Die Kriminellen konnten nach bisherigen Erkenntnissen lediglich ein schnurloses Haustelefon entwenden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Ein Täter war circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er einen dichten Dreitagebart. Der Täter hatte lockige, dunkle Haare.

Der zweite Kriminelle war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine schwarze Kappe. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter sowie auf das entwendete Telefon haben oder auch bei Ihnen in jüngster Vergangenheit verdächtige Personen geklingelt oder angerufen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen