Digitalisierung der Kreis-Schulen wird mit Hochdruck vorangetrieben – Landkreis Darmstadt-Dieburg zieht Zwischenbilanz

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg treibt die Digitalisierung seiner 81 Schulen weiter mit Hochdruck voran. Trotz der Branchenübergreifenden Lieferschwierigkeiten und des bekannten Fachkräftemangels ist der Fachbereich „IT an Schule“ des Landkreis Darmstadt-Dieburg in den zurückliegenden Monaten ein großes Stück weitergekommen. Verschiedene Projekte, von interaktiven Tafeln bis hin zu mobilen Endgeräten, sind aktuell in der Umsetzung. Daneben braucht es WLAN in den Unterrichtsräumen und eine ausreichende Internetbandbreite.

Nach den Sommerferien alle Schulen am Glasfasernetz

„Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat es sich zum Ziel gesetzt alle seine Kreisschulen zu digitalisieren. Wir sind auf einem guten Weg dorthin, aber es gibt noch einiges zu tun“, stellt Landrat Klaus Peter Schellhaas fest. So sollen bis nach den diesjährigen Sommerferien alle 81 Kreis-Schulen durch die Entega Plus GmbH ans Glasfasernetz angeschlossen sein. Im Anschluss erfolgt die hausinternen Verkabelungen mit dem schulischen WLAN-Netz. Gegenwärtig sind 53 Schulen vollständig mit flächendeckendem WLAN ausgestattet. Mindestens zehn weitere Schulen werden nach bisherigen Planungen noch in diesem Jahr folgen.

Über 1500 Unterrichtsräume mit interaktiven Tafel ausgestattet

Schon bis Ende Februar werden weitere 250 interaktive Tafel in den 1.997 Unterrichtsräumen in Betrieb genommen. Zu diesem Zeitpunkt sind dann 1.529 Klassen- und Fachräume im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit einem digitales Anzeigengerät ausgestattet. Darüber hinaus stellt der Landkreis den rund 32.000 Schülerinnen und Schülern 3.334 Tablets und 557 Notebooks für den Unterricht zur Verfügung. Eingerichtet hat die mobilen Endgeräte die Schul-IT, sie kümmert sich auch um den Support. Die Wartung der mobilen Endgeräte erfolgt remote, ebenso das Aufspielen von Software und Apps.

„In den letzten Jahren haben wir bei der Schuldigitalisierung viel bewegt. Ich bedanke mich herzlich bei allen Schulleitungen, den IT-Koordinator und dem im Kreishaus zuständigen Fachbereich „IT an Schule“ für die unkomplizierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit.“ lobt Landrat Klaus Peter Schellhaas abschließend.

Das Digitalisierungsprojekt im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Zahlen:

53 der 81 Kreis-Schulen verfügen über eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur. Bis Ende 2023 kommen weitere zehn Schulen hinzu.1.279 der 1.997 Unterrichtsräume verfügen über eine interaktive Tafel. Bis Ende Februar kommen weitere 250 hinzu. Insgesamt stehen bereits 3.334 Tablets und 557 Notebooks den Schulen zur Verfügung.Bis nach den Sommerferien sind alle 81 Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg