Ausbildungsmesse in der Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim

Das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau nimmt am Samstag, 4. Februar 2023, am Tag der offenen Tür der Werner-Heisenberg-Schule in Rüsselsheim am Main teil. Zeitgleich findet dort, in der Königstädter Straße 72, die → Ausbildungsmesse des Rüsselsheimer Gewerbevereins statt, bei der das Jobcenter über Chancen und Möglichkeit auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt informiert.

Von 10 bis 13 Uhr können sich an diesem Tag interessierte junge Menschen und deren Eltern über Ausbildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen beraten lassen. Ab 11 Uhr gibt es erstmals ein Speed-Dating mit Arbeitgebern.

Neben Unternehmen präsentieren auf der Ausbildungsmesse auch Hochschulen und Bildungsträger aus der Region Ausbildungs- und Studienangebote aus allen Branchen. Arbeitgeber, die zur Messe noch freie Ausbildungsplätze melden möchten, können sich an die Leitung des Arbeitgeberservice vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau wenden: Hicham Larja, Mail: ags@jc-gg.de, Telefon 06142 17766-447, Fax 06142 17766-555.

Quelle: Kreis Groß-Gerau